Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Светлана Майбродская
Интернет-маркетинг от агентства Сайткрафт
PRonline

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.11.2023 в 14:20

Российские продавцы нарастили выручку на маркетплейсах почти на 40%

Аналитики связывают рост с расширением аудитории и ассортимента площадок

В третьем квартале 2023 года средняя выручка российских предпринимателей, продающих свои товары на маркетплейсах, выросла почти на 40% и составила 761 968 руб. в месяц. В прошлом году этот показатель был на уровне 546 701 руб. Такие данные приводятся в совместном исследовании «Яндекс Маркета» и сервиса «Точка маркетплейсы».

«Мы наблюдаем, как выручка селлеров растёт от года к году. Это связано с тем, что аудитория маркетплейсов и объёмы реализации товаров расширяются за счёт развития пунктов выдачи и обострения конкуренции маркетплейсов. Это в свою очередь выливается в существенные скидки и бонусы для покупателей и расширение доступных категорий товаров. Всё это способствует тому, чтобы у селлеров становилось больше клиентов и, соответственно, росла выручка», — пояснил глава сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец.

По данным аналитиков площадок, сейчас большая часть селлеров предпочитает продавать свои товары на одном маркетплейсе. 71% опрошенных предпринимателей работают только на одной онлайн-площадке. В 2022 году доля была на уровне 75%.

На двух площадках работают 22% селлеров (в 2022 году — 19%), на трёх — 6%, что всего на 1% больше, чем было годом ранее. Одновременно на четырёх маркетплейсах присустствует лишь 1% респондентов. Этот показатель не отличается от прошлого года, говорится в исследовании.

По данным «Яндекса», самой популярной категорией товаров, присутствующей на маркетплейсе и в фудтех-сервисах компании, оказалась «Электроника и бытовая техника». В третьем квартале она заняла 36% от общего количества продаж. На втором месте — товары повседнего спроса с долей в 34%.

Самой быстрорастущей категорией на «Яндекс Маркете» аналитики назвали «Одежду и обувь». К третьему кварталу эта категория выросла в 3,5 раз за два года.

Кроме того, в течение года прирастали такие категории товаров как:

  • «Авто и товары для строительства и ремонта» — рост в 1,6 раза;
  • «Товары для дома» — в 2,2 раза;
  • «Аптека» — в 3,2 раза.

В прошлый вторник аналитики «ЮKassa» сообщили что, обороты российских интернет-магазинов в ходе распродажи «День холостяка», также известной как «11.11», выросли на 36% по сравнению с предыдущей субботой. Динамика год к году составила 5%.

Яндекс.Маркет выручка маркетплейсы Точка маркетплейсы
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.