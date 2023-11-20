Российские продавцы нарастили выручку на маркетплейсах почти на 40%

В третьем квартале 2023 года средняя выручка российских предпринимателей, продающих свои товары на маркетплейсах, выросла почти на 40% и составила 761 968 руб. в месяц. В прошлом году этот показатель был на уровне 546 701 руб. Такие данные приводятся в совместном исследовании «Яндекс Маркета» и сервиса «Точка маркетплейсы».

«Мы наблюдаем, как выручка селлеров растёт от года к году. Это связано с тем, что аудитория маркетплейсов и объёмы реализации товаров расширяются за счёт развития пунктов выдачи и обострения конкуренции маркетплейсов. Это в свою очередь выливается в существенные скидки и бонусы для покупателей и расширение доступных категорий товаров. Всё это способствует тому, чтобы у селлеров становилось больше клиентов и, соответственно, росла выручка», — пояснил глава сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец.

По данным аналитиков площадок, сейчас большая часть селлеров предпочитает продавать свои товары на одном маркетплейсе. 71% опрошенных предпринимателей работают только на одной онлайн-площадке. В 2022 году доля была на уровне 75%.

На двух площадках работают 22% селлеров (в 2022 году — 19%), на трёх — 6%, что всего на 1% больше, чем было годом ранее. Одновременно на четырёх маркетплейсах присустствует лишь 1% респондентов. Этот показатель не отличается от прошлого года, говорится в исследовании.

По данным «Яндекса», самой популярной категорией товаров, присутствующей на маркетплейсе и в фудтех-сервисах компании, оказалась «Электроника и бытовая техника». В третьем квартале она заняла 36% от общего количества продаж. На втором месте — товары повседнего спроса с долей в 34%.

Самой быстрорастущей категорией на «Яндекс Маркете» аналитики назвали «Одежду и обувь». К третьему кварталу эта категория выросла в 3,5 раз за два года.

Кроме того, в течение года прирастали такие категории товаров как:

«Авто и товары для строительства и ремонта» — рост в 1,6 раза;

«Товары для дома» — в 2,2 раза;

«Аптека» — в 3,2 раза.

В прошлый вторник аналитики «ЮKassa» сообщили что, обороты российских интернет-магазинов в ходе распродажи «День холостяка», также известной как «11.11», выросли на 36% по сравнению с предыдущей субботой. Динамика год к году составила 5%.