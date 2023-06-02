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18+
02.06.2023 в 17:26

«Ростелеком» увеличил выручку на 12% в 2022 году

Она составила порядка 650 млрд рублей

Выручка «Ростелекома» в 2022 году составила порядка 650 млрд руб., она выросла на 12% по сравнению с 2021 годом — 580,1 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Михаила Осеевского. Цифры он назвал в ходе в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), но не сообщил стандарт отчётности.

По его словам, в прошлом году объём инвестиционной программы «Ростелекома» составил приблизительно 150 млрд руб. В 2021 году капитальные затраты компании достигли 118,7 млрд руб. Консолидированная выручка по МСФО выросла по итогам 2021 года на 6% до 580 млрд руб. в сравнеии с 2021 годом.

Чистая прибыль оператора в 2021 году возросла на 26%, до 31,832 млрд рублей.

Ранее стало известно, что компания будет производить абонентское телекомоборудование на заводе «Авангард» в Санкт-Петербурге. «Ростелеком» займётся «созданием широкой палитры различных устройств». Туда войдут роутеры, видеокамеры, маршрутизаторы, коммутаторы и другое оборудование. Запуск запланирован на середину июня 2023 года.

В данный момент «Авангард» производит лифтовое оборудование, различные датчики, оборудование для электроснабжения. «Ведомости» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс» отмечают, что ОАО «Авангард» владеет 24,5% ООО «НПО РТТ», 51% которого через дочернюю структуру принадлежит «Ростелекому». А владельцами «Авангарда» значится около десятка физлиц, чьи доли не указаны.

Ростелеком
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