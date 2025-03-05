Выручка HeadHunter в 2024 году выросла на треть

Выручка МКПАО «Хэдхантер» за 2024 год возросла на 34,5% в годовом выражении, до 39,6 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 92,7%, до 23,8 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 23,2 млрд руб. или 58,6% от выручки. Об этом говорится в неаудированной финансовой отчетности компании за четвертый квартал прошлого года и весь 2024 год.

Вклад в рост выручки внесли дополнительные продукты и сервисы, такие как брендинговые продукты, аукцион и промопродукты. Выручка от этих продуктов, за исключением соискательских услуг, возросла на 56% год к году и превысила 4,4 млрд руб. Совокупная выручка компаний HRtech-направления увеличилась на 59%, до 1,9 млрд руб.

За четвертый квартал выручка МКПАО «Хэдхантер» выросла на 22,8% в годовом выражении, до 10,4 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 133,5%, до 6,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 5,5 млрд руб. или 53,1% от выручки.

Количество платящих клиентов в 2024 году увеличилось на 3,5%, до 623 тыс. Среднее число активных пользователей платформы выросло на 19%, до 28,9 млн человек. Среднее количество релевантных откликов в месяц возросло на 18%.

Напомним, акционеры кипрской HeadHunter Group Plc в ноябре прошлого года утвердили переезд компании в специальный административный район Калининградской области. Перерегистрация завершилась в ноябре.