Акционеры кипрской HeadHunter утвердили переезд в Россию

Акционеры кипрской HeadHunter Group Plc на внеочередном собрании проголосовали за перерегистрацию компании в специальном административном районе (САР) Калининградской области. Об этом говорится в сообщении компании на сайте «Центра раскрытия корпоративной информации».

За смену юрисдикции компании с Кипра в Россию было отдано свыше 43 млн голосов. После завершения процедуры редомициляции HeadHunter Group Plc, бывшая материнская структура группы HeadHunter, будет продолжать свою деятельность под названием МКАО «Хэдхантер Груп ПиЭлСи».

Акционерами утвержден размер уставного капитала МКАО в 50 635 720 обыкновенных акций номиналом 0,21 руб., а также новый устав компании. Кроме того, избран совет директоров из девяти человек.

В него вошли СЕО HeadHunter Дмитрий Сергиенков, CEO «Циан» Дмитрий Григорьев, основатель CAIGAN Capital Дуглас Гарднер, экс вице-президент Mail.ru Group (сейчас VK ) по HR и образовательным проектам Ольга Филатова, бывший член совета директоров TCS Group Holding Сергей Арсеньев, а также Антон Байцур, Светлана Ушакова, Дмитрий Крюков и Валентин Машков (их должности HH не указывает).

Ранее МКПАО «Хэдхантер» сообщило, что кипрские компании группы Headhunter Group Plc и Headhunter FSU Ltd получили документы от регистратора компаний Кипра, подтверждающие их право продолжить деятельность в другой юрисдикции. Это стало «официальным согласием на переезд компаний в Россию».