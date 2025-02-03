Суммарная выручка топ-100 edtech-компаний России выросла до 144,5 млрд рублей

В 2024 году суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России увеличилась на 19% в годовом выражении, до 144,5 млрд руб. В 2023 году темпы роста были на уровне 32%, пишет «Коммерсантъ».

Первое место по выручке за 2024 год заняла «Синергия» (рост показателя на 50,2%, до 12,7 млрд руб.). На второй строчке Skillbox Holding, выручка которого за год снизилась на 1,13%, до 12,2 млрд руб. Замыкает топ-3 Skyeng (рост на 0,83%, до 12 млрд руб.). «Яндекс Практикум» занял четвертое место в списке, нарастив выручку на 17%, до 8,3 млрд руб.

Топ-10 игроков продолжают контролировать около 55% выручки среди 100 крупнейших компаний страны.

Темпы роста сегмента детского образования замедлились с 39% в 2023 году до 32,6% в 2024-м, сегмента «Разработчики и платформы» — с 49 до 23,7%. Сегмент бизнес-образования упал на 51% (произошло это на фоне уголовного дела против основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова).

Падение темпов роста выручки связано с высокой ключевой ставкой Центробанка, которая сейчас составляет 21%. Если раньше россияне чаще брали кредиты на обучение, то с ростом ставок доступность заемных средств снизилась. Кроме того, банки стали реже одобрять кредиты.

Заметным событием стал выход на pre-IPO холдинга Ultimate Education. По словам экспертов, рынок образования в России достиг фазы зрелости. Быстрорастущие компании масштабируются и нацелены в перспективе нескольких лет выходить на публичный рынок.

Ранее руководитель B2B-департамента «Яндекс Практикума» Галина Лебедова рассказала Sostav, как компаниям трансформировать внутреннее образование, чтобы не просто выжить, но и укрепить свои позиции на рынке.