Корпоративное образование в 2025 году

В 2025 году большинство российских компаний продолжит искать квалифицированных сотрудников. Спрос на них резко вырастет, в том числе и из-за того, что кадровый голод сейчас испытывают подавляющее большинство компаний — 86%. Для того чтобы нанимать опытные кадры, бизнесу придется адаптироваться к этим вызовам. Поэтому ему нужно будет максимально эффективно выстроить в компании систему корпоративного обучения. Галина Лебедова руководитель B2B-департамента «Яндекс Практикума» рассказала Sostav, как компаниям трансформировать внутреннее образование, чтобы не просто выжить, но и укрепить свои позиции на рынке.

Чтобы обучение было успешным, как показывает практика, сотрудники должны четко понимать его цели и как оно соотносится с их профессиональными задачами. Ключевым драйвером по-прежнему остается осознание конечной пользы. Если сотрудник уверен, что новые знания помогут ему решать задачи быстрее и качественнее, он сам активно будет искать возможности для обучения и развития. В этом контексте иммерсивное обучение становится важным элементом трансформации корпоративного образования. Иммерсивное обучение подразумевает погружение сотрудников в учебную среду, где они могут не только усваивать теорию, но и применять её на практике.

Галина Лебедова, руководитель B2B-департамента «Яндекс Практикума»: Современное корпоративное обучение для опытных специалистов, включая сеньоров, не может оставаться простым и линейным. Недостаточно просто передать материал: провести вебинар, дать текст для прочтения — это уже не работает. Обучение должно быть иммерсивным, в нём сотрудник активно вовлечен в процесс и становится полноценным участником процесса. Это будет действительно эффективно.

При этом стоит убедиться, что к каждому работнику применяется индивидуальный подход. Так, кому-то достаточно доступа к обширной библиотеке обучающих материалов, а кому-то нужно четко структурированное обучение с понятными задачами, поддержкой кураторов и регулярной обратной связью. Здесь ключевым аспектом станет гибкость форматов обучения: 60% работников в опросах заявляют, что персонифицированный подход к обучению значительно повышает их вовлеченность и результаты.

Часто для индивидуального обучения полезными могут оказаться такие технологии, как виртуальная и дополненная реальность, симуляции и ролевые игры. Они позволяют создавать реалистичные сценарии, которые способствуют более высокому уровню вовлеченности и мотивации. Иммерсивное обучение создает пространство для инноваций, вдохновляя сотрудников на креативные решения, и обеспечивает единые стандарты подготовки кадров для офисных и удаленных сотрудников. Прогнозируется, что в 2025 году тренд на иммерсивное обучение будет активно развиваться: благодаря ему 70% сотрудников смогут взаимодействовать с учебным материалом через виртуальную и дополненную реальность.

Кроме того, исследования показывают, что 90% опрошенных сотрудников говорят о том, что игровые методики повысили их рабочую эффективность. В то же время прокачка аналитических навыков через интерактивные методы поможет развивать критическое мышление и способность решать сложные задачи. Это крайне актуально в условиях быстро меняющегося рынка.

Данные консалтинговой компании KPMG показывают, что геймификация и интерактивные методы способствуют вовлеченности работников в процесс обучения. А потому для повышения эффективности образования можно использовать технологию, которая является одним из главных трендов в корпоративном обучении, — гибридный формат подачи материала, сочетающий онлайн- и офлайн-инструменты. Также стоит развивать аналитические навыки сотрудников.

Анастасия Рекшинская, директор образовательной платформы для корпоративного обучения «Грейд» от «Яндекс Практикума»: Аналитические навыки сегодня критически важны для сотрудников всех сфер бизнеса. Умение интерпретировать данные и понимать их влияние на ключевые показатели компании помогает обосновывать решения и видеть свою ценность в общем процессе. Этому можно научиться — регулярные тренировки и прикладные задачи, связанные с вашей сферой, помогут развить необходимые компетенции и превратить данные в инструмент для достижения бизнес-целей.

По ее словам, обучение аналитическим навыкам не так сложно, как многим может показаться. «Часто люди боятся аналитики, считая, что для этого нужно знать сложную математику. Однако в современном мире инструменты и технологии значительно упрощают эту задачу, закрывая многие пробелы», — рассказала Анастасия Рекшинская. Обучение аналитике больше похоже на развитие других навыков, где ключевыми остаются логика, критическое мышление, регулярная практика и работа над релевантными задачами. Чем понятнее и прикладнее задачи, тем легче научиться применять данные навыки в своей повседневной работе, уверена она.

В эпоху взаимозависимости мы начинаем иначе смотреть на конфликты: они воспринимаются не как угрозы, а как возможности для роста. Сотрудничество между отделами, поколениями и культурами становится основой корпоративной гармонии, в то время как критическое мышление помогает осознанно подходить к решению сложных задач. Компании, которые делают ставку на развитие таких навыков, оказываются более устойчивыми, так как их сотрудники способны адаптироваться, справляться с неопределенностью и находить баланс между автономностью и коллективным взаимодействием.

2024 год стал годом осознания, что корпоративное обучение — не просто инструмент, а стратегический приоритет. В 2025 году можно с уверенностью сказать, что компании, которые сосредоточились на обучении, связанном с целями, ценностями и задачами, окажутся на шаг впереди других. В условиях глобальных перемен успеха смогут достичь те, кто понимает, что процесс овладения знаниями — это не конечная цель, а путь, который помогает бизнесу и сотрудникам находить точки синергии друг в друге.

Сейчас корпоративное образование превращается из вспомогательной функции бизнеса в его стратегическую основу, которая определяет успех компании в условиях переменчивой и конкурентной среды. Согласно исследованию, проведенному McKinsey, в ближайшем будущем примерно 85 миллионов рабочих мест могут быть автоматизированы. Компании, которые делают ставку на развитие сотрудников, укрепляют свои позиции на рынке и готовятся к вызовам будущего.

Наконец, важным фактором останется баланс между автономностью и коллективным взаимодействием. Команды, которые могут как работать самостоятельно, так и сотрудничать друг с другом, показывают более высокие результаты в выполнении проектов. Именно такие проекты прогнозируемо станут лидерами в 2025 году. Из этого можно сделать следующий вывод: инвестиции в корпоративное образование не просто необходимы, но и критически важны для выживания и процветания компаний в новом мире.