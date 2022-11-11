Индустрия красоты и здоровья стала самой растущей категорией рекламодателей на радио

Компании из индустрии красоты и здоровья, рестораны и фастфуд, а также представители туристической отрасли вошли в число самых растущих категорий рекламодателей на радио за период с апреля по сентябрь 2022 года, рассказал коммерческий директор ГК «Выбери Радио» (входит в группу компаний МЕДИА1 ) Станислав Дрога в ходе Национального рекламного форума (НРФ). А расходы органов государственной власти, автопрома и категории образования и работы, наоборот, показали наибольший спад по сравнению с тем же периодом 2021-го.

В «Выбери радио» разделили клиентов на три категории — крупные (A), средние (В) и мелкие (С) — и проанализировали их поведение с апреля по сентябрь 2022 года. Выяснилось, что в количественном выражении прирост относительно аналогичного периода 2021 года продемонстрировали только C-клиенты — на 5%. По всем катогориям динамика была отрицательной — количество клиентов снизилось на 2%.

Что касается среднего чека — по этому показателю удалось выйти в ноль. Прирост, опять же, был замечен лишь у категории мелких клиентов.

Главным источником новых клиентов на радио стала категория недвижимости и строительства — её доля в общем объеме составила 24%. На втором месте — торговые комплексы и сети (21%). На третьем с большим отрывом — медицина (7%).

При этом среди новых клиентов 70% ранее не использовали радио как медиаканал, а 11% до этого размещались только интернете. В компании считают, что число клиентов, для которых радио в новинку, в дальнейшем будет только расти.

В «Выбери радио» прогнозируют, что в дальнейшем сегмент радио должен ожидать увеличение доли малого и среднего бизнеса среди рекламодателей, а локальные игроки отрасли будут консолидироваться.