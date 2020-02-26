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26.02.2020 в 12:40

ВЦИОМ: почти все россияне слышали о коронавирусе и боятся его

Только 17% населения уверены, что медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить их от вируса

Абсолютное большинство россиян слышали о вспышке болезни, вызванной коронавирусом. Более половины информированных считают, что новый вирус опаснее, чем сезонный грипп (59%), а четверть уверены, что он равен по опасности сезонному гриппу, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Половина россиян, информированных о болезни, опасаются заболеть сами, или боятся, что заболеют их близкие. Однако среди них только один из десяти предполагает, что вероятность заболеть скорее высокая, в то время как более половины убеждены в низкой вероятности заразиться этой болезнью. Уверенность в том, что ни им, ни их близким не грозит данное заболевание, испытывают треть слышавших о болезни.

ВЦИОМ

От заболевания, вызванного коронавирусом, можно защититься, считают 64%, чаще молодые респонденты 18−24 лет. По мнению слышавших о болезни, чтобы обезопасить себя и свою семью от коронавируса, необходимо: мыть руки и соблюдать гигиену, избегать массового скопления людей, носить маску, отказаться от поездок в Китай и путешествий в другие страны, а также не контактировать с больными или потенциально больными людьми.

ВЦИОМ

Российские медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить население России от распространения коронавируса в случае реальной угрозы, считают 67%, причем 17% демонстрируют крайнюю степень уверенности. Чаще убеждены в этом россияне старше 60 лет — среди них эта доля составляет 75%. Треть информированных, напротив, более скептичны в отношении распространения данного заболевания и считают, что в случае реальной угрозы эпидемии у медицинских и эпидемиологических служб не будет возможности защитить от него население страны.

ВЦИОМ
ВЦИОМ
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