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27.02.2020 в 12:20

ВЦИОМ: Большинство россиян считают Масленицу частью культуры и традиций

88% россиян собираются есть блины на масленичной неделе

Почти все россияне отмечают Масленицу. Более половины предполагают, что это связано с нашей культурой, традициями, которым следуют испокон веков, а каждый пятый объясняет это празднование в связи с наступлением весны и проводами зимы, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Традиции, известные нашим соотечественникам, реализуемые в Масленичную неделю, разнообразны. Более половины россиян сообщают, что на этот праздник принято сжигать чучело зимы, почти каждый пятый считает, что народные гуляния являются традиционным времяпрепровождением, связанным с этим событием. Также россияне называли масленичными традициями походы в гости и встречи с близкими, спортивные игры и кулачные бои, а также традицию забираться на столб или водить хороводы.

ВЦИОМ

Из года в год самым популярным занятием на масленичной неделе остается поедание блинов — в этом году планируют заниматься этим 88% россиян. Доля планирующих готовку блинов при этом ниже на 10 п.п. — 78%.

ВЦИОМ

Также большинство наших соотечественников принесут извинения своим близким и знакомым в Прощёное воскресенье, будут ходить в гости или принимать гостей по случаю Масленицы, а также принимать участие в народных масленичных гуляниях.

ВЦИОМ
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