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30.05.2019 в 12:55

ВТБ задумался о продаже доли в «Медиалогии»

Компания приобрела актив только в январе 2019 года

Группа ВТБ решила выставить на продажу 63% активов в платформе «Медиалогия». Это следует из финансовой отчетности группы, на которую обратил внимание «Интерфакс».

В отчетной документации «Медиалогия» описывается как инвестиция, которую банк с высокой долей вероятности перепродаст. Между тем, приобретена она была в самом начале 2019 года. Группа строила планы по развитию платформы для увеличения эффективности ее работы и прибыльности в течение ближайших трех лет.

Возможность продажи актива рассматривалась только по прошествии этого срока. Считалось, что компания может быть интересна крупным IT-компаниям и медиахолдингам. До этого шла речь о эффективном использовании возможности для проведения различных маркетинговых исследований для брендов, с глубиной анализа и широтой охвата, недоступной в эпоху оффлайновых СМИ.

ВТБ

Также в этом отчете ВТБ представил расходы на рекламу. В 2019 году, как можно судить, они не изменились, и составили 3,1 млрд рублей. Между тем, недавно стало известно, что ВТБ планирует потратить на рекламу 18 млн рублей, что следует из размещенного компанией тендера на госзакупках.

Напомним, недавно ВТБ заявил о намерении к 2023 году «стать банком № 1 в кошельке клиентов». Банк намерен заняться предоставлением сервисов в сфере от здоровья до отдыха. Напомним, помощь в создании стратегии развития партнерских платформ банку окажет консалтинговая компания McKinsey. Эта же компания займется разработкой стратегии на 2019−2022 годы.

ВТБ Медиалогия
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