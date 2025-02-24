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24.02.2025 в 09:51

ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме на интернет-форумах

Злоумышленники выдают себя за «советчиков» и крадут деньги россиян

ВТБ выявил новую мошенническую схему, нацеленную на пользователей интернет-форумов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка, злоумышленники маскируются под обычных пользователей и дают «советы» тем, кто ищет информацию о защите от мошенников.

По данным кредитной организации, сценарий выглядит так: человек, столкнувшийся с телефонным мошенничеством, пытается разобраться в ситуации и находит в интернете сайты с поддельными отзывами. Фейковые эксперты убеждают жертву, что ее деньги в опасности и их нужно «срочно перевести» на «безопасный счет». Следуя инструкциям таких «экспертов», люди теряют свои средства.

Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин напомнил, что доверять нужно только официальным источникам, критически относиться к любым предложениям в интернете и не передавать никому коды из банковских сообщений. Злоумышленники могут использовать их для вывода средств, включая кредитные.

«К сожалению, для многих россиян сегодня лучшим источником информации по финансовой безопасности остаются чаты и форумы. При этом «советчиками» там могут быть обыкновенные мошенники. В условиях стресса люди готовы сделать все возможное, чтобы защитить свои средства», — заключил Ревякин.

Ранее ВТБ назвал распространенные схемы мошенников в январе. По данным банка, в прошлом месяце злоумышленники стали активнее использовать поддельные интернет-магазины, сервисы доставки и ложные схемы трудоустройства.

ВТБ Мошенники мошенническая схема
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