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13.11.2024 в 08:00

ВТБ продал «Альфа-Банку» свой главный офис в Петербурге

Стоимость сделки составила 1,1 млрд рублей

ВТБ продал свой бывший офис, входящий в комплекс зданий МФК «Толстой сквер» в Санкт-Петербурге. Покупателем выступил «Альфа-Банк», а сумма сделки составила 1,1 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

В ВТБ пояснили, что помещения выставили на продажу, поскольку объект больше не использовался под собственный офис после того, как завершился переезд подразделений банка в «Невскую Ратушу».

«Альфа-Банк» стал победителем аукциона, предложив за 6,64 тыс. м2 площадей в отдельном корпусе на улице Льва Толстого, 9А, сумму, превышающую начальную цену лота в 861 млн руб. По итогам аукциона цена «соответствует рынку».

ВТБ приобрел офис в комплексе «Толстой сквер» в 2008 году у Санкт-Петербургской инвестиционной компании. По условиям соглашения ВТБ стал соинвестором обособленной части комплекса 13-этажной офисной башни и части ее подземной парковки. После завершения строительства эти площади перешли в собственность банка.

В 2024 году доля свободных помещений в бизнес-центрах Петербурга снизилась до рекордно низкого уровня за последние 20 лет. Доля свободных площадей на офисном рынке Москвы также достигла абсолютного минимума с 2008 года.

ВТБ Альфа-Банк
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