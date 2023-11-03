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03.11.2023 в 06:50

ВТБ готовится представить голосового помощника Тамару

Она будет иметь свой цифровой аватар

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ВТБ до конца года представит голосового помощника Тамару с цифровым аватаром. Она будет работать на базе уже работающего голосового ассистента банка Лео, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к ВТБ.

Имя помощника отсылает к технологиям завтрашнего дня: tomorrow — «завтра» по-английски. По словам представителя банка, развитие цифровых ассистентов, которые становятся «все более умными и нативными», считаются одним из драйверов цифровизации финтеха. Стоимость разработки источник издания оценивает в 20 млн руб.

В этом году в тестовом режиме ВТБ уже внедрил видеоаватар для консультаций глухих и слабослышащих клиентов на русском жестовом языке. «В дальнейшем рассматриваем и другие сценарии развития собственных визуализированных помощников», — отметил собеседник.

Руководитель направления аналитики IT-компании SimbirSoft Константин Шакуров поясняет, что визуализация ассистента нужна для привлечения и удержания аудитории «через удивление». Человеческий образ робота способствует повышению доверия пользователей компаний. Кроме того, анимация интересна детям, а родители готовы платить за то, что детям нравится.

Наиболее известны голосовые помощники «Алиса» от «Яндекса», «Маруся» от VK и «Салют» от «Сбера». Голосовых ассистентов также развивают «Тинькофф банк», «МегаФон», «Билайн» и Tele2. Но они не имеют аватаров.

ВТБ Аватар Тамара
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