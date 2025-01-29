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29.01.2025 в 13:40

Российский рынок сбережений превысит 60 трлн рублей по итогам первого полугодия

За 2025 год россияне могут заработать на вкладах рекордные 9 трлн рублей

Рынок сбережений в России превысит отметку в 60 трлн руб. уже в первом полугодии, а по итогам всего 2025-го вырастет на 21%, до 68 трлн руб. Такой прогноз озвучил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По подсчетам ВТБ, в текущем году рынок розничных сбережений увеличится на 11,6 трлн руб. — пассивы россиян превысят рекордные 68 трлн руб. Основным драйвером роста останутся рублевые вклады, объем которых вырастет на 22% (до 64 трлн), а доля национальной валюты на счетах населения увеличится до 94%.

В ВТБ также ожидают, что в 2025 году россияне заработают около 9 трлн руб. на вкладах. Это обновит рекорд прошлого года. По оценкам аналитиков банка, в 2024 году выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам в России превысили 7 трлн руб.

Россияне вклады сбережения проценты
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