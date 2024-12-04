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04.12.2024 в 13:40

В 2024 году россияне получат 7 трлн рублей дохода по вкладам и накопительным счетам

Приток средств на банковские вклады связан с высокими ставками, которые держатся рекордно долго

По итогам 2024 года выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам в России превысят рекордные 7 трлн рублей, из которых около 1 трлн рублей своим клиентам выплатит банк ВТБ. Об этом сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, его слова приводит РБК.

«В этом году ВТБ выплатит своим вкладчикам и владельцам накопительных счетов рекордно высокие проценты — около 1 трлн рублей, из которых 800 млрд получат клиенты с депозитами. Это исторический максимум — втрое больше, чем мы выплатили в прошлом году», — подчеркнул топ-менеджер.

С начала текущего года число открытых депозитов в портфеле ВТБ выросло на четверть, достигнув отметки в 4,3 млн вкладов. Как прогнозируют аналитики банка, рынок розничных пассивов в стране за 2024 год в целом вырастет на 26% и составит 56,4 трлн рублей. При этом ВТБ нарастит объем вложений розничных клиентов в 1,5 раза, до 10,3 трлн рублей, из которых только в рублях — 9,6 трлн.

По словам Дмитрия Брейтенбихера, значительный приток средств на банковские вклады в первую очередь связан с высокими ставками, которые сохраняются «рекордно долго». Вложение денег клиентами оправдано, система защиты от роста инфляции работает, резюмировал эксперт.

Ранее аналитики ВТБ подсчитали, что россияне хранят наличными порядка 15,9 трлн рублей и около 94 млрд иностранной валюты в долларовом эквиваленте. Это 15% от всех сбережений жителей страны и минимальный показатель за последние шесть лет.

ВТБ вклады проценты
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