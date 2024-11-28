ВТБ в январе-октябре нарастил чистую прибыль

Банк ВТБ представил результаты по МСФО за октябрь и первые десять месяцев 2024 года. В январе-октябре чистая прибыль банка оказалась на уровне 405 млрд руб. (рост на 0,4% год к году). Это соответствует рентабельности капитала в 20,5%. В октябре показатель увеличился на 10,4% — до 29,7 млрд руб.

По итогам октября чистые операционные доходы банка составили 78,9 млрд руб. и 849,2 млрд руб. за 10 месяцев текущего года, что меньше показателей прошлого года на 10,3% и 11,1% соответственно.

Чистые процентные доходы упали на 54,6% в октябре (до 29,1 млрд руб.) и на 28,9% за десять месяцев 2024 года (до 451,3 млрд руб.). При этом чистые комиссионные доходы увеличились: в октябре — на 41,5%, до 29 млрд руб., за 10 месяцев года — на 20,6%, до 215,6 млрд руб.

Расходы ВТБ на персонал и административные нужды выросли на 19% в октябре — до 41,3 млрд руб., за 10 месяцев — на 18,6%, до 364,3 млрд руб.

В октябре совокупный кредитный портфель группы составил 24,1 трлн руб. Показатель увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,7% относительно начала года.

Кредиты юридическим лицам выросли на 2,5% по итогам октября и на 17,2% за 10 месяцев, достигнув 16,4 трлн руб. Кредиты физическим лицам сократились на 0,4% в октябре. По итогам десяти месяцев 2024 года накопленный рост розничного кредитования составил 9,7%, портфель розничных кредитов достиг 7,7 трлн руб. по состоянию на 31 октября 2024 года.

К концу октября совокупные средства клиентов банка достигли 26 трлн руб. Показатель вырос на 1,4% в октябре и на 16,1% с начала года. Средства юрлиц выросли на 1,7% в октябре и на 14,4% за 10 месяцев, составив 14,6 трлн руб. Средства физлиц за это время увеличились на 18,4% и достигли 11,4 трлн руб.

Ранее сообщалось, что ВТБ продал свой бывший офис, входящий в комплекс зданий МФК «Толстой сквер» в Санкт-Петербурге. Покупателем выступил «Альфа-Банк», а сумма сделки составила 1,1 млрд руб.