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18+
29.03.2019 в 09:10

Встречают по одежке: Superjob запускает нейросеть, составляющую резюме по фото

Алгоритм по фотографии определяет пол, возраст, опыт работы соискателя

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Depositphotos

Сервис по поиску работу Superjob создал нейросеть, которая с легкостью по фотографии определяет наличие у человека высшего образования, его пол, возраст и опыт работы. Точность вычислений составляет 88%, отмечает ТАСС со ссылкой на сервис.

По словам представителя Superjob, нейросеть уже сейчас с легкостью может определить принадлежность человека к одной из 500 базовых профессий. К примеру, с вероятностью 99% система отличит фотографию водителя от бухгалтера или продавца от инженера-эколога. Также по фото алгоритм узнает, на какую зарплату может претендовать человек

Кроме того, создатели нейросети подготовили базу одежды, включающую 10 млн экземпляров. В сервисе отметили, что в зависимости от того, что одето на человеке, система сможет просчитать зарплатные аппетиты соискателя.

Создатели нейросети утверждают, что эта технология в интернет-рекрутменте стала возможна после анализа свыше 25 млн фото из резюме.

Superjob Нейросеть Резюме
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