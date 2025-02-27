Исследование НИУ ВШЭ: соцсети становятся профессией

Работа в социальных сетях становится для многих авторов контента не просто хобби, а полноценной профессией. Согласно исследованию «Эпоха творцов», проведенному Институтом исследований культуры НИУ ВШЭ, 70% креаторов рассматривают ее как основной источник дохода. Исследование также подчеркивает важные тренды: рост влияния микроинфлюенсеров, популярность коротких видеоформатов и расширение аудитории за счет региональных авторов.

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Социальные платформы: где работают креаторы?

Российские соцсети постепенно перестают быть лишь каналами общения и развлечения, становясь полноценной экосистемой для работы креаторов. Авторы контента отмечают развитие платформ и появление новых инструментов для продвижения и монетизации. Среди популярных площадок респонденты исследования называют VK, Telegram и другие цифровые платформы.

Монетизация остается ключевым фактором для креаторов. Основные источники дохода распределились следующим образом:

40% блогеров зарабатывают на рекламных интеграциях,

34% получают поддержку от аудитории через донаты,

24% продают собственные продукты (мерч, курсы).

Контент — профессия без диплома

Креативные индустрии остаются открытыми для тех, кто осваивает навыки самостоятельно: только 16% блогеров и администраторов сообществ имеют профильное образование. Среди дизайнеров этот показатель выше — 51%, среди специалистов по текстам — 49%, в видеопродакшене — 24%.

При этом многие авторы контента сталкиваются с барьерами в профессиональном обучении:

не хватает специализированных программ,

стоимость курсов остается высокой,

часть образовательных программ не соответствует актуальным запросам рынка.

Среди практикоориентированных курсов респонденты отметили программы Института медиа НИУ ВШЭ, Universal University и платформу «Простор».

Технологии и аналитика: что важно для креатора

Сегодня в профессии креатора востребованы не только творческие, но и аналитические навыки. В топ-5 ключевых компетенций вошли:

креативность,

цифровые и технические навыки,

знание трендов,

бизнес-мышление,

аналитические способности.

Кроме того, авторы контента активно осваивают искусственный интеллект. По данным исследования, 65% дизайнеров уже используют ИИ в работе, среди блогеров этот показатель составляет 41%, среди специалистов по звуку — 36%.