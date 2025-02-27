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27.02.2025 в 16:20

Исследование НИУ ВШЭ: соцсети становятся профессией

70% авторов контента зарабатывают на цифровых платформах

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Работа в социальных сетях становится для многих авторов контента не просто хобби, а полноценной профессией. Согласно исследованию «Эпоха творцов», проведенному Институтом исследований культуры НИУ ВШЭ, 70% креаторов рассматривают ее как основной источник дохода. Исследование также подчеркивает важные тренды: рост влияния микроинфлюенсеров, популярность коротких видеоформатов и расширение аудитории за счет региональных авторов.

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Социальные платформы: где работают креаторы?

Российские соцсети постепенно перестают быть лишь каналами общения и развлечения, становясь полноценной экосистемой для работы креаторов. Авторы контента отмечают развитие платформ и появление новых инструментов для продвижения и монетизации. Среди популярных площадок респонденты исследования называют VK, Telegram и другие цифровые платформы.

Монетизация остается ключевым фактором для креаторов. Основные источники дохода распределились следующим образом:

  • 40% блогеров зарабатывают на рекламных интеграциях,
  • 34% получают поддержку от аудитории через донаты,
  • 24% продают собственные продукты (мерч, курсы).

Контент — профессия без диплома

Креативные индустрии остаются открытыми для тех, кто осваивает навыки самостоятельно: только 16% блогеров и администраторов сообществ имеют профильное образование. Среди дизайнеров этот показатель выше — 51%, среди специалистов по текстам — 49%, в видеопродакшене — 24%.

При этом многие авторы контента сталкиваются с барьерами в профессиональном обучении:

  • не хватает специализированных программ,
  • стоимость курсов остается высокой,
  • часть образовательных программ не соответствует актуальным запросам рынка.

Среди практикоориентированных курсов респонденты отметили программы Института медиа НИУ ВШЭ, Universal University и платформу «Простор».

Технологии и аналитика: что важно для креатора

Сегодня в профессии креатора востребованы не только творческие, но и аналитические навыки. В топ-5 ключевых компетенций вошли:

  • креативность,
  • цифровые и технические навыки,
  • знание трендов,
  • бизнес-мышление,
  • аналитические способности.

Кроме того, авторы контента активно осваивают искусственный интеллект. По данным исследования, 65% дизайнеров уже используют ИИ в работе, среди блогеров этот показатель составляет 41%, среди специалистов по звуку — 36%.

Александр Сувалко, заместитель директора Института исследований культуры Факультета гуманитарных наук:

«Экономика творцов» — явление, которое на протяжении последних лет привлекает внимание зарубежных исследователей по всему миру, но до настоящего времени на российском материале этот феномен не описывался. В этом смысле настоящее исследование является передовым для России. Сегодня сложно оценить масштаб этого явления в силу широкой распространенности цифровой активности, однако проведенный опрос и экспертные интервью указывают на повышения интереса к креаторам и инфлюенсерам со стороны цифровых платформ и бизнеса.

соцсети НИУ ВШЭ
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