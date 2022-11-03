Продюсер Юрия Шатунова пообещал удалить все видео со звездой из интернета

Видеоролики с ушедшим из жизни Юрием Шатуновым и группой «Ласковый май» будут удалены из интернета в ближайшие три месяца. Об этом заявил продюсер Андрей Разин в своем видеообращении на YouTube. По словам Разина, материалы удалят не только из соцсетей, но и с федеральных каналов. Так, к февралю 2023 года посмотреть клип на «Белые розы» можно будет только на каналах Разина и группы «Ласковый май», при этом лишь с разрешения правообладателя.

По словам Разина, меры затронут и концертные записи «Ласкового мая», и мероприятия, и вечера памяти. Продюсер группы объясняет свои слова тем, что «Юра Шатунов» — товарный знак, который музыкант продал продюсеру в 2013 году. «А я продал американцам», — добавил он.



В комментарии «РИА Новости» представитель Шатунова Аркадий Кудряшов сказал, что слова Разина — «бред», и попросил читателей «следить за обновлениями на официальных страницах Шатунова».



Как отмечает агентство, бренд «Ласковый май» зарегистрировал индивидуальный предприниматель Руслан Филатов в 2003 году. Знак распространяется на 27 классов товаров и семь классов услуг. К ним относятся реклама, печатные издания, страхование, связь, организация шоу, а также транспортные средства, музыкальные инструменты, огнестрельное оружие, печатные издания, мебель, одежда и прочее. И хотя в 2021 году Шатунов оспаривал решение Роспатента о регистрации товарных знаков, заявив, что это произошло с нарушением Гражданского кодекса, суд отклонил иск певца.



Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Музыкант снимался в ряде рекламных кампаний российских брендов. Так, в 2021 году вместе с блогером Даней Милохиным он снялся в промо благотворительной акции Пятёрочка и «Doritos» от Mosaic и WildJam.