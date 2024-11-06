Все составы жюри Фестиваля нового дизайна «Среда» 2024 определились с финалистами

В этом году на фестиваль было подано 1269 заявок в 44 номинации, что является абсолютным рекордом за все восемь лет существования фестиваля «Среда».

Работы участников оценивали три состава жюри:

Цифровое жюри рассматривало проекты в категории «Цифровой и интерактивный дизайн».

Шрифтовое жюри занималось оценкой категории «Шрифт».

Основное жюри оценивало проекты в «Брендинге», «Дизайне среды», «Рекламе», «Принт-дизайне», «Концепциях» и номинации Pro Bono.

Со всеми составами жюри можно ознакомиться на сайте фестиваля.

В шорт-лист Фестиваля нового дизайна «Среда» 2024 вошли 322 работы, что составляет около 25% всех заявок. Полный список опубликован на официальном сайте фестиваля.

Церемония награждения, где объявят имена победителей, состоится 24 ноября на 90-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити.

Юрий Ветров, директор по дизайну и бренду, Musegroup: Я не особо часто вписываюсь судить конкурсы, но периодически участвую в оценке работ. Приятно порадовался количеству цифровых работ на фестивале «Среда» — было много интересного, не во всех номинациях, разумеется, но в целом — зашортил немало работ. Учитывая, что некоторые номинации в категории «Цифровой и интерактивный дизайн» впервые появилась в этом году — это особенно бодрый старт. Думаю, что «Среда» в целом имеет очень хорошую планку качества, а под это и другие жанры подтягиваются.

Катя Герт, арт-директор, агентство aic: Огромное спасибо команде фестиваля за приглашение в состав жюри. Получила огромное удовольствие от просмотра работ коллег. Общее впечатление, что наша индустрия вышла на новый уровень, где в проекте важно все — идея, инновация, эстетика, функция и мастерство исполнения. Даже сам этап определения шорт-листа стал настоящим испытанием из-за огромного количества впечатляющих работ. Некоторые работы даже натолкнули меня на новые идеи и определенно дали понять, что расслабляться нельзя. Здорово, что такие события подогревают конкуренцию, задавая новые стандарты и вдохновляя команды на творчество.

Илона Саркисова, руководитель направления дизайна VK Messenger: Оценка не-UX/UI-работ для меня является новым опытом. Приходится выходить за рамки привычного, искать целостность глубины идеи и качества реализации в незнакомых форматах. Это большой челлендж, который я рада была пройти.В каждой работе я старалась найти зерна пользы, смысла и сильных метафор. Удивительно, но часто эти зерна буйным цветом цветут в «молодых» ребятах и в их концептах, едва прорастая в решениях именитых участников. Этим, наверное, и ценен фестиваль — все равны, оценивается только самая суть и качество решения.

Антонина Жулькова, дизайн-лид студии TypeType: Я слежу за шрифтовыми категориями на Фестивале нового дизайна «Среда» каждый год, и отрадно видеть, что интересных работ в этой категории становится все больше. Со стороны зрителя, очень интересно наблюдать за зарождающимися и развивающимися шрифтовыми трендами в кириллице: разнообразие работ отлично иллюстрирует и высокий уровень типографики, и многогранность смыслов. Но такое множество достойных проектов бросает вызов членам жюри — очень сложно выбрать «самых-самых». Мне нравится, что во всех категориях фестиваля можно найти инновационные решения и идеи, на которые стоит равняться и искать собственные пути в дизайне. Работы, участвующие в конкурсе, вдохновляют всех причастных на новые свершения, а среди большого количества номинаций каждый может выбрать для себя «примеры для подражания».