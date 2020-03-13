Все Disneyland мира временно закрылись из-за коронавируса

Все Disneyland в мире, а также два парка развлечений Universal в США будут закрыты как минимум до конца марта с субботы 14 марта, пишет издание Variety. Эта мера направлена на предотвращение распространения коронавируса.

Компания Disney приняла это решение после того, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил об отмене всех массовых мероприятий на территории штата, в которых принимают участие более 250 человек. Ньюсом сказал, что казино, театры и тематические парки могут стать исключением из этого правила, но компания захотела перестраховаться. Руководители Universal решили последовать их примеру.

Временное закрытие Disneyland — это примечательное событие, поскольку с момента появления первого парка в 1955 году такое происходило всего два раза. Первый раз — это день траура после убийства президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году, а второй — после атаки террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

В конце февраля оператор токийских курортов Disney, Disneyland и DisneySea, объявил о том, что оба парка закрываются на две недели для предотвращения распространения эпидемии коронавируса. Возможно, они откроются 16 марта, но перед этим руководство проконсультируется со специалистами.

Также Disney оценила убытки от простоя парков Disneyland в Китае из-за коронавируса в $175 млн. Для предотвращения распространения эпидемии уже сейчас закрыты парки развлечений в Шанхае и Гонконге.