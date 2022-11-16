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16.11.2022 в 12:12

Стандарт услуги «всё включено» для российских отелей утвердят в 2023 году

Сейчас им могут соответствовать гостиницы Краснодарского края, Крыма и Подмосковья

Российские гостиницы могут внедрить услуги «всё включено» и «ультра всё включено» в 2023 году. О подготовке таких стандартов сообщил ТАСС исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Другой источник агентства на туристическом рынке заявил, что стандарты таких услуг планируется утвердить до конца декабря этого года.

Российские стандарты не будут принципиально отличаться от зарубежных — они включат в себя анимацию, спортивные мероприятия и детские клубы в отелях, добавил Уманский.

«Наш потребитель в первую очередь семейный, очень любит эту форму предоставления услуг. Несмотря на то, что базовая стоимость этого продукта дороже, по факту, эта форма оказывается даже дешевле для туриста, потому что дополнительные услуги, которые дети в большом количестве потребляют, заложены в стоимость», — пояснил эксперт в беседе с информагентством.

Преимущественно нововведение затронет отели Краснодарского края, Крыма, Подмосковья и других регионов. Такие объекты размещения могут появиться и на горнолыжных курортах, отметил Уманский.

Мария Полищук
отель внутренний туризм Российский союз туриндустрии
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