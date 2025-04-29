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29.04.2025 в 16:27

VR Supersonic внедрила технологии VR и ИИ в процесс обучения персонала «Золотого Яблока»

Платформа ускоряет адаптацию новых сотрудников, снижает нагрузку на менеджеров и стандартизирует обучение по всей сети

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ИТ-компания VR Supersonic, резидент «Сколково», интегрировала образовательную платформу на базе технологий виртуальной реальности (VR) и искусственного интеллекта (ИИ) в систему обучения консультантов сети магазинов «Золотое Яблоко». Новое решение позволило стандартизировать процесс обучения, ускорить адаптацию новых сотрудников и перераспределить нагрузку внутри команды. Об этом Sostav сообщили в компании.

Ранее обучение персонала осуществлялось преимущественно в очном формате с участием линейных менеджеров и через онлайн-курсы. Как отметили в компании, этот подход не обеспечивал стабильных результатов, так как зависел от человеческого фактора. Внедрение VR-платформы позволило устранить часть рисков и обеспечить единый подход к развитию навыков консультантов.

Система охватывает полный цикл обучения: от симуляций взаимодействия с покупателями до автоматизированной аттестации. Всего на платформе доступно 372 учебных сценария различной сложности, моделирующих реальные ситуации в торговом зале. ИИ анализирует ответы сотрудников и предоставляет рекомендации, а виртуальный наставник сопровождает обучающегося на всех этапах, объясняя ошибки и предлагая корректные варианты действий.

Формат обучения адаптирован под рабочий график персонала: одна сессия длится пять-семь минут, а система автоматически ограничивает время практики, чтобы избежать переутомления. По данным компании, на текущий момент сотрудники «Золотого Яблока» прошли более 365 тыс. виртуальных тренировок. Срок адаптации новых консультантов сократился с нескольких недель до нескольких дней, а менеджеры получили доступ к аналитике, позволяющей точечно корректировать развитие команды.

«В среднем по сети выручка брендов, в обучении по которым применялись VR-сценарии, выросла на 19%, а личные продажи сотрудников, прошедших обучение в виртуальной среде, увеличились более чем на 25%», — подчеркнули в компании.

Дополнительным эффектом стала унификация знаний по всей сети ретейлера. Обучение в стандартизированной виртуальной среде снизило влияние индивидуального опыта тренеров и обеспечило единый уровень подготовки консультантов в разных регионах. По мнению представителей компаний, это повлияло на повышение качества клиентского сервиса.

VR ИИ Золотое яблоко VR Supersonic
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