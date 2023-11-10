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10.11.2023 в 09:30

В Совфеде попросили Роскомнадзор проверить и заблокировать более 50 VPN-сервисов

Они продолжают предоставлять доступ к запрещённым ресурсам, нарушая российские законы

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Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артём Шейкин обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить и заблокировать свыше 50 VPN-адресов, предоставляющих доступ к Facebook* и Instagram* (*запрещённые в России соцсети; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Об этом со ссылкой на копию обращения сообщает ТАСС.

«Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещённым ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ <…> Прошу вас проверить выполнение требований российского законодательства указанными VPN-сервисами и в случае выявления нарушений рассмотреть вопрос о принятии решения об ограничении доступа к указанным VPN-сервисам», — говорится в обращении сенатора.

В списке Шейкин указал более 50 VPN-сервисов, их названия не приводятся.

Ранее Шейкин направил обращение Липову с просьбой проверить VPN-сервисы, размещённые в российском магазине приложений для Android NashStore. Кроме того, парламентарий направил письмо генеральному директору ООО «Цифровые платформы» Арсению Щельцину с просьбой дать информацию о том, как осуществляется контроль соблюдения размещёнными на платформе VPN-сервисами требований российского законодательства.

Позже сенатор сообщил, что NashStore удалил с площадки VPN-сервисы.

Аналогичное обращение Шейкин направлял Липову в отношении магазина приложений RuStore в сентябре. Сенатор обращался и к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением запретить размещать в RuStore нарушающие законы РФ VPN-сервисы.

Роскомнадзор VPN-сервис Совфед VPN Артём Шейкин
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