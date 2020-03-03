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18+
03.03.2020 в 11:40

Шоколадные яйца Ferrero с «Машей и Медведем» будут продаваться в Европе и Латинской Америке

Ассортимент включает «Kinder Сюрприз», «Kinder Grand Cюрприз» и Kinder Chocolate

В 2020 году на основе прямого мультитерриториального лицензионного соглашения Animaccord в рамках сотрудничества с группой Ferrero запускает широкий ассортимент лицензионной продукции «Маша и Медведь» на территории Европы, Латинской Америки и стран СНГ. Ассортимент включает такие бренды, как «Kinder Сюрприз», «Kinder Grand Cюрприз» и Kinder Chocolate.

Шоколадные яйца «Kinder Сюрприз» будут представлены в ритейле в течение всего 2020 года в России и СНГ, а также в странах Латинской Америки (Мексика, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Бразилия, Аргентина, Колумбия).

Запуск лицензионной коллекции «Kinder Grand Сюрприз» привязан к пасхальному сезону в странах Латинской Америки и Европы. В Италии в праздничный период группа Ferrero выпустила для локального рынка сезонную продукцию — рождественские носки Epiphany Socks — с «Машей и Медведем», которые были доступны в продаже до февраля 2020 года.

Впервые компания Animaccord заключила лицензионное соглашение с группой Ferrero в 2010 году на запуск «Kinder Сюрприз» под брендом «Маша и Медведь» на территории России. Персонажи отечественного мультсериала стали первой локальной лицензией Ferrero, которая раньше сотрудничала только с глобально популярными брендами. Благодаря международному признанию мультсериала «Маша и Медведь» к 2017 году партнерство Animaccord и группы Ferrero было расширено как в рамках ассортимента продукции, так и территории дистрибуции, которая охватывала Россию и СНГ, а также ряд стран Европы. Сегодня Ferrero и Animaccord продолжают поддерживать долгосрочное сотрудничество в регионах Латинской Америки, Европы, России и СНГ.

На правах рекламы
Ferrero Маша и Медведь Animaccord
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