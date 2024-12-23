Маркетплейсам запретили продавать пневматическое оружие подросткам

Минпромторг по инициативе Генпрокуратуры запретил маркетплейсам продавать несовершеннолетним игровое пневматическое оружие мощностью более 0,5 джоуля, а также товаров, напоминающих оружие. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что в ряде регионов России зафиксированы «трагические последствия безответственного использования конструктивно сходных с пневматическим оружием изделий». Их можно приобрести в том числе через интернет-магазины без лицензий и регистрации.

В связи с этим Генпрокуратура предложила правительству изменить правила продажи пневматического оружия и изделий с дульной энергией от 0,5 до 3 джоулей (независимо от калибра). После чего Минпромторг внес поправки в стандарты по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров и с владельцами пунктов выдачи заказов.

«Теперь карточка товаров, конструктивно схожих с оружием изделий, имеет возрастную маркировку, а доступ к ней возможен только после подтверждения достижения покупателем совершеннолетия. Продавцы и сотрудники пунктов выдачи заказов обязаны передать товар исключительно лицам, предъявившим документ, удостоверяющий личность и возраст», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там добавили, что меры «приняты в целях укрепления общественной безопасности и профилактики детского травматизма».

Сегодня стало известно, что сенатор Артем Шейкин попросил Роскомнадзор обязать маркетплейсы проверять через «Госуслуги» возраст покупателя перед показом и продажей ему товаров для взрослых. Шейкин считает, что дети могут легко наткнуться на подобные материалы, и это негативно скажется на их психическом и нравственном развитии.

По словам сенатора, многие родители обеспокоены тем, что доступ к материалам и товарам, связанным с интимной тематикой, предоставляется просто через подтверждение возраста, без верификации личности.