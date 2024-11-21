Крымский оператор «Восток-Медиа» будет размещать наружную рекламу в Севастополе

Крымский оператор наружной рекламы «Восток-Медиа» принял участие в аукционе по ООН, который провёл Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя, и выиграл 29 лотов из 32. Такие данные содержатся в ГИС Торги.

«Восток Медиа» получила 241 конструкцию формата 3×6 метра, 12 суперсайтов, а также 28 сити-форматов и 18 сити-бордов.

Компания была зарегистрирована в Севастополе в августе 2022 года, изначально называлась «Небо-медиа». Занимается наружной рекламой в Крыму и Донецкой народной республике. Инвентарь включает щиты 3×6, суперсайты и уличные цифровые экраны различного формата. Учредитель фирмы — Варвара Чиркова. В 2022 году чистый убыток «Восток-медиа» составил 98 тыс. руб., в 2023-м — 280 тыс. руб. Прибыли у организации пока не было, пишет Adpass.

В мае 2024 года компания сменила название на «Восток-Медиа», является проектом Алексея Митрюшина, который весной продал одноимённого подмосковного оператора наружной рекламы группе Russ.

Бизнесмен в июле рассказал Sostav, что сохранил права на бренд «Восток-Медиа» и намерен начать работать в Луганской и Донецкой республиках, Запорожской и Херсонской областях.