Восемь новых брендов вышли на российский рынок в первом квартале

В первом квартале 2025 года на российский рынок вышли восемь новых брендов, из которых пять — отечественные, а три — иностранные. По данным аналитиков Nikoliers, в текущем году заявлен приход 20 зарубежных брендов, что на 29% меньше результата за 2024-й. Об этом со ссылкой на Nikoliers сообщает ТАСС.

Замедление темпов выхода новых игроков на российский рынок связано с низким уровнем вакансии и дефицитом качественных торговых площадей. Эксперты ожидают, что такая тенденция сохранится до 2027 года.

Российские бренды продолжают наращивать свое присутствие: по итогам первого квартала их доля в торговых центрах (ТЦ) Москвы составила 76%. Наибольший рост занимаемых площадей наблюдается среди компаний, работающих в сфере развлечений и фитнеса.

По оценкам Nikoliers, среди иностранных компаний в 2025 году больше всего открытий в ТЦ придется на бренды из Китая (25% новых открытий), Турции, Италии и ОАЭ (по 15% на каждую страну), а также Южной Кореи, Узбекистана, США, Финляндии, Казахстана и Мексики (по 5%).

Партнер Nikoliers Анна Никандрова отмечает, что нынешнее снижение активности ретейлеров скорее связано с корректировкой рынка, чем с его спадом: «Наиболее привлекательные площади после ушедших международных игроков были заняты еще в 2023 году». Тренд на снижение выхода новых игроков на рынок РФ продолжится и в 2025 году, считает эксперт.

Ранее в Nikoliers выяснили, что на запуск новых российских брендов в сфере ретейла негативно влияет высокая стоимость аренды торговых площадей на фоне низкой вакантности, а также в целом кризисная ситуация в экономике. Прогнозировалось, что в 2024 году число новых отечественных ретейловых брендов сократится на 20% год к году, что эквивалентно 32 маркам.