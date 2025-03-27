Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

The next
Centra.ai
Елена Корниенко (Elena Korn)

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.03.2025 в 15:40

Восемь новых брендов вышли на российский рынок в первом квартале

Отечественные компании занимают все больше торговых площадей, а доля зарубежных игроков снижается

В первом квартале 2025 года на российский рынок вышли восемь новых брендов, из которых пять — отечественные, а три — иностранные. По данным аналитиков Nikoliers, в текущем году заявлен приход 20 зарубежных брендов, что на 29% меньше результата за 2024-й. Об этом со ссылкой на Nikoliers сообщает ТАСС.

Замедление темпов выхода новых игроков на российский рынок связано с низким уровнем вакансии и дефицитом качественных торговых площадей. Эксперты ожидают, что такая тенденция сохранится до 2027 года.

Российские бренды продолжают наращивать свое присутствие: по итогам первого квартала их доля в торговых центрах (ТЦ) Москвы составила 76%. Наибольший рост занимаемых площадей наблюдается среди компаний, работающих в сфере развлечений и фитнеса.

По оценкам Nikoliers, среди иностранных компаний в 2025 году больше всего открытий в ТЦ придется на бренды из Китая (25% новых открытий), Турции, Италии и ОАЭ (по 15% на каждую страну), а также Южной Кореи, Узбекистана, США, Финляндии, Казахстана и Мексики (по 5%).

Партнер Nikoliers Анна Никандрова отмечает, что нынешнее снижение активности ретейлеров скорее связано с корректировкой рынка, чем с его спадом: «Наиболее привлекательные площади после ушедших международных игроков были заняты еще в 2023 году». Тренд на снижение выхода новых игроков на рынок РФ продолжится и в 2025 году, считает эксперт.

Ранее в Nikoliers выяснили, что на запуск новых российских брендов в сфере ретейла негативно влияет высокая стоимость аренды торговых площадей на фоне низкой вакантности, а также в целом кризисная ситуация в экономике. Прогнозировалось, что в 2024 году число новых отечественных ретейловых брендов сократится на 20% год к году, что эквивалентно 32 маркам.

Бренды торговые центры Nikoliers
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.