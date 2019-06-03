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03.06.2019 в 16:55

Volvo запустил сервис долгосрочной аренды автомобилей

Москвичам стали доступны автомобили Volvo XC60 по подписке

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Volvo

Volvo запустил первый в России сервис долгосрочной аренды автомобилей по подписке. Сервис предоставляет клиентам возможность пользоваться новым автомобилем Volvo на протяжении 12 месяцев и избавить себя от забот, связанных с покупкой, обслуживанием и перепродажей автомобиля, сообщили в пресс-службе компании.

На начальном этапе в программе участвует ограниченное количество дилеров Москвы и Московской области. Первые автомобили, которые доступны в рамках сервиса, — полноприводные кроссоверы Volvo XC60 с бензиновым двигателем.

Оформить подписку могут россияне старше 25 лет, «успешно прошедшие скоринг платежной способности». Размер ежемесячного платежа за подписку составит 59 500 руб. В подписку также входит, в частности, регулярное техобслуживание, сезонная замена колес и их хранение, обработка и автоматическое списание штрафов за нарушение правил дорожного движения, помощь на дорогах, а также выделенная служба поддержки клиентов.

Оксана Гецова, менеджер по стратегическим проектам Volvo CarRussia и руководитель проекта Volvo Car Drive:

Сегодня самый ценный ресурс для жителей больших городов — это время. И наш новый сервис Volvo Car Drive помогает его сэкономить. Мы хотим облегчить жизнь нашим клиентам и поэтому предлагаем совершенно новый, премиальный опыт владения машиной, когда все расходы очевидны и понятны, а затраты времени и сил клиента на выбор и обслуживание автомобиля минимальны.

О том, что Volvo запустит сервис для аренды автомобилей с несколькими московскими дилерами, стало известно ещё в марте. Тогда сообщалось, что услуга ориентирована на корпоративных клиентов в премиум-сегменте.

Volvo аренда автомобилей
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