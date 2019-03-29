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29.03.2019 в 09:35

Volvo запускает в Москве годовую подписку аренды автомобилей

Для аренды предоставят ограниченную партию автомобилей Volvo XC60

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Depositphotos

Volvo Car Russia в июне текущего года запустит сервис для аренды автомобилей по подписке. К проекту подключат только московских дилеров. Для аренды будет предоставлена ограниченная партия автомобилей Volvo XC60, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкий к компании источник и двух её партнёров.

Как предполагается, услугой сможет воспользоваться любой водитель старше 25 лет независимо от стажа вождения. Для получения машины в аренду необходимо будет заполнить специальную анкету на сайте, прислать необходимые документы и привязать банковскую карту.

Подписка фиксированная — на один год, стоимость каждого месяца использования составит 59 500 рублей, которые будут списываться автоматически. Из плюсов — клиентам не придется оплачивать транспортный налог, а также тратиться на КАСКО и ОСАГО. Но отмена подписки раньше срока может обернуться штрафом.

В проекте будут участвовать новые автомобили, а через год дилер продаст их как машины с пробегом. Услуга ориентирована на корпоративных клиентов в премиум-сегменте.

Россиянам пока привычнее иметь автомобиль в собственности, так что для полноценного запуска новой услуги может потребоваться дополнительная реклама, разъяснения и поддержка местных властей.

Volvo
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