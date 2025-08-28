Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.08.2025 в 17:53

Во втором квартале россияне воспользовались биоэквайрингом около 60 млн раз

Также растет популярность оплаты по QR-кодам

Россияне все чаще применяют биометрию и QR-коды для оплаты покупок. С начала 2025 года число таких операций существенно выросло. Так, во втором квартале жители России воспользовались биоэквайрингом около 60 млн раз, оплатив товары и услуги на сумму порядка 45 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

Количество платежей по биометрии за отчетный период выросло в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом 2025 года и в 11 раз по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Средний чек составил 770 руб. против 774 руб. тремя месяцами ранее.

Во втором квартале этого года россияне применили QR-коды почти 990 млн раз при оплате покупок на сумму свыше 1,3 трлн руб. По количеству оплат показатель вырос на 25% по сравнению с первым кварталом 2025 года, по сумме — на 16%.

Ранее Sostav представил Fintech Trends 2025 — направления, по которым трансформируется финансовая индустрия.

биометрия QR-коды Центробанк России
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.