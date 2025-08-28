Во втором квартале россияне воспользовались биоэквайрингом около 60 млн раз

Россияне все чаще применяют биометрию и QR-коды для оплаты покупок. С начала 2025 года число таких операций существенно выросло. Так, во втором квартале жители России воспользовались биоэквайрингом около 60 млн раз, оплатив товары и услуги на сумму порядка 45 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

Количество платежей по биометрии за отчетный период выросло в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом 2025 года и в 11 раз по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Средний чек составил 770 руб. против 774 руб. тремя месяцами ранее.

Во втором квартале этого года россияне применили QR-коды почти 990 млн раз при оплате покупок на сумму свыше 1,3 трлн руб. По количеству оплат показатель вырос на 25% по сравнению с первым кварталом 2025 года, по сумме — на 16%.

