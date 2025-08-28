Sostav.ru

28.08.2025 в 08:00

Во Владивостоке ограничили катание на электросамокатах

Запрет касается некоторых улиц

3

Администрация Владивостока ввела ограничения на использование средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса) на улицах и мостах города. Соответствующее постановление подписал мэр Владивостока Константин Шестаков.

В частности, запрещается использование средств индивидуальной мобильности на шести улицах города с 22:00 до 07:00. Полный запрет распространяется на несколько зон и мостов в центре.

В России уже полностью запретили аренду электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в Елабуге. Власти мотивировали решение отсутствием необходимой инфраструктуры. Ограничения введены и в Благовещенске, там штраф за перемещение на электросамокатах для граждан составит от 2 тыс. до 3 тыс. руб.

Ранее депутаты предложили полностью запретить прокат электросамокатов в стране. По мнению депутатов, такая мера позволит решить проблемы роста травматизма и смертности пешеходов.

