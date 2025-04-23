«Вместе медиа. Контент» объединил представителей медиаиндустрии и диджитал-бизнеса

Конференция «Вместе Медиа. Контент» собрала на площадке Канатного цеха «Высшей школы экономики» более 400 представителей медиасообщества: редакторов, журналистов, корреспондентов, радиоведущих, медиапродюсеров, руководителей СМИ.

В течение двух дней 75 спикеров делились опытом, кейсами, проблемами и решениями, рассказывали, как работают медиа сегодня. Говорили о создании, дистрибуции и монетизации контента, развитии диджитал-индустрии с внедрением ИИ и новыми скоростями потребления новостей. Обсуждали медиатренды, важность переупаковки контента, нюансы взаимодействия редакций и рекламодателей.

На конференцию приехали участники из 61 города России от Владивостока до Москвы для обмена опытом и налаживания партнерских взаимоотношений. Канатный цех НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге на два дня превратился в дискуссионную площадку на самые актуальные темы медиаиндустрии.

Участников интересовали темы органического трафика, развития медиа и выживании региональных СМИ, работы федеральных изданий, спецпроектов в диджитал-медиа, методы привлечения аудитории, работа СМИ и инфлюенсеров, мультиформатность СМИ и медиаобразование.

В рамках конференции прошли мастер-классы, практикумы и экскурсии в редакции «Пятого канала», радио Record‎ и ‎«Фонтанку.ру». Участники и спикеры конференции благодарили «‎Вместе медиа» за возможность открытого диалога с коллегами, высокую концентрацию программы, прекрасную площадку и «‎оттепели» в отношениях внутри отрасли.

«‎Объединяться и чаще смотреть по сторонам, перенимать опыт коллег» в период перемен, экономических перепадов и технологических вызовов — важно для успешной работы.

В конференции приняли участие спикеры из федеральных и региональных СМИ, представителей бизнеса и крупных бренды. В том числе, опытом поделились эксперты из «Дзен», VK, МТС, ИД «Коммерсантъ», НМГ, «Рамблер», Speech2Text, Give Me Public, «Фонтанки.ру», News.ru, New Media Holding, ЕМГ и ГПМ.

В завершении конференции были подведены итоги конкурса региональных редакций «Вместе Медиа» и конкурса студенческих редакций «УниверСити».

Сайт конференции тут.

Организаторы медиаконференции: «Вместе медиа» и PR-агентство Mediacom.Expert.

Партнеры: НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, коммуникационное агентство БЛЭК, «Шмаков Медиа», «Рамблер», Speech2Text, GiveMePublic, «Дзен», «Радио Рекорд», «Общественная палата Санкт-Петербурга», «Звук СТУДИО», «Европейская медиагруппа».

Информационные партнеры: NEWS.RU, FONTANKA.RU, «Рамблер», «РУСБЕЙС», Peterburg2, «МОЙКА.78», GAZETA.SPB, «Деловой Петербург», «Петербургский дневник», Sostav.ru, Teller, МИФ, «Деловой квартал — Санкт-Петербург», «Бизнес-секреты», «Афиша Петербурга», MASH на Мойке, E-xecutive, Mediacom.Expert, New Media Holding, PRexplore, #PRSPB.