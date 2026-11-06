Власти Великобритании рассматривают ограничения на продажу умных очков

Правительство Великобритании рассматривает возможность ограничить продажу умных очков с камерами на фоне опасений, что устройства используют для тайной съемки женщин без их согласия. Об этом заявила министр по вопросам защиты граждан Сатвир Каур во время обсуждения проблемы в Палате общин, сообщает The Guardian.

По словам министра, власти изучают варианты ограничений на использование устройств в определенных местах, а также возможность запретить их продажу отдельным категориям покупателей. При этом Каур подчеркнула, что умные очки могут быть полезны, например, людям с нарушениями зрения. В качестве потенциальных зон ограничений рассматриваются медицинские и образовательные учреждения.

Поводом для обсуждения стали сообщения женщин, которые обнаруживали в интернете видео с собой, снятые мужчинами с помощью умных очков без их ведома и согласия. По мнению депутатов, такие устройства создают риски для частной жизни и безопасности в общественных местах. Кроме того, в рекламе очков среди преимуществ упоминается возможность незаметной съемки.

В Meta (*признана экстремистской и запрещена в России), выпускающей умные очки совместно с Ray-Ban, заявили, что устройства изначально разработаны так, чтобы их можно было заметить. В частности, модели с камерой оснащены световым индикатором, который мигает во время фото- и видеосъемки. Его нельзя отключить, а камера блокируется при попытке закрыть или изменить индикатор.

Ограничения на такие устройства уже вводятся в других странах. В августе Осло запретил их использование в школах, а в Англии и Уэльсе умные очки Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) запрещены в судах. На очки Meta* также вводят запрет некоторые британские пабы, рестораны, клубы и театры.