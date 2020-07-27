Власти Великобритании ограничили рекламу «вредной» еды в рамках борьбы с COVID-19

Власти Великобритании начали кампанию против ожирения и «вредной» еды в рамках борьбы с COVID-19. Ограничена реклама многих продуктов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

В частности, британские власти установили запрет на теле- и онлайн-рекламу продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли с утра до 21:00. Также теперь нельзя проводить промоакции «купи один, получи второй бесплатно», если они касаются «вредной» еды. Правительство планирует поощрять магазины, чтобы они продвигали выбор более здоровой пищи и предлагали больше скидок на фрукты, овощи и другие полезные продукты.

Кафе и ресторанам предлагается прописать калорийность блюд в меню, чтобы «помочь людям сделать более здоровый выбор». Планируется, что дополнительная маркировка с числом калорий появится и на этикетках алкогольных напитков.

Цель кампании Better Health — помочь людям похудеть, стать активными и лучше питаться после «вызова» COVID-19, а также вести здоровый образ жизни, говорится в заявлении. Новые меры помогут гражданам защитить себя от коронавируса, считают в правительстве.

Британские власти называют ожирение «одним из крупнейших кризисов» в области здравоохранения страны. Почти две трети (63%) взрослых граждан страдают от избыточного веса или живут с ожирением. «Каждый третий ребенок бросает учебу в начальной школе с избыточным весом или ожирением», — указывают в правительстве. Расходы на связанные с ожирением заболевания достигают £6 млрд в год. Проблема вышла на первый план именно из-за рисков, связанных с COVID-19, отмечается в заявлении.

Ранее ограничить рекламу «вредной» еды предложили в российском Минздраве. Нужно больше рассказывать потребителям о доступности здорового питания, считают в ведомстве.