Власти США пригрозили Meta* продажей Instagram* и WhatsApp

Власти США пригрозили компании Meta (*признана в России экстремисткой и запрещена), материнской компании Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ), требованием продать свои приложения Instagram (*соцсеть запрещена в России; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ) и WhatsApp. Это заявление стало частью антимонопольного расследования, направленного на изучение влияния Meta на конкуренцию в сфере социальных медиа и мессенджеров, сообщает Reuters.

Регуляторы обеспокоены тем, что Meta может использовать свои доминирующие позиции для подавления конкуренции и ограничения выбора для пользователей. В случае выполнения требования о продаже, это может значительно изменить ландшафт социальных сетей и мессенджеров в США и за пределами страны, уверены власти.

Meta уже сталкивалась с критикой за свои практики приобретения конкурентов. В ответ на угрозу продажи Instagram и WhatsApp представители Meta заявили о своей приверженности к инновациям и улучшению пользовательского опыта, подчеркивая важность этих платформ для миллионов пользователей по всему миру.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому контроль над половиной американских активов китайской социальной сети TikTok должна получить американская компания. Власти опасаются, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности.