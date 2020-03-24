Власти предложат послабления для бизнеса из-за коронавируса

Российские власти введут меры, которые должны помочь бизнесу во время пандемии. Так, компании из некоторых отраслей смогут получить возможность продолжать работу даже после истечения срока действия лицензии на осуществление деятельности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект распоряжения правительства, подготовленный Министерством экономического развития.

Такие послабления коснутся нескольких областей, речь в том числе идет о пользовании недрами, оказании услуг связи и телерадиовещания, производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме алкогольной розницы). Кроме того, меры затронут сферу использования атомной энергии, деятельность по защите государственной тайны, частную детективную деятельность, приобретение оружия и образовательную деятельность.



Органам госконтроля поручается прекратить контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки, а также выездные налоговые и таможенные проверки. Внеплановые проверки будут проводиться только в случае угрозы причинения вреда здоровью, возникновению чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.



По словам источника издания, процесс межведомственного согласования проекта проходит по ускоренной схеме. Он отметил, что Министерство финансов одобрило документ на следующий день после его поступления из Минэкономразвития.



Ранее российский ивент-рынок также попросил правительство о льготах. В частности, ассоциации просят предоставить льготы по уплате налогов, разработать схемы компенсаций расходов организаторам отмененных мероприятий, а также ввести механизмы льготного кредитования для компаний до конца 2020 года.