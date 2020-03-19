Российский ивент-рынок попросил правительство о льготах

Сразу несколько отраслевых ассоциаций в сфере организации и проведения мероприятий подготовили совместное обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Они просят оказать поддержку бизнесу на фоне отмены всех мероприятий из-за коронавируса. Обращение опубликовано на странице Russian Event Marketing Association (REMA) в Facebook.

По оценке ассоциаций, общее число работников ивент-рынка составляет 500 000 человек. В связи с этим подписавшиеся просят поддержать малый и средний бизнес, задействованный в отрасли. В частности, ассоциации просят предоставить льготы по уплате налогов, разработать схемы компенсаций расходов организаторам отмененных мероприятий, а также ввести механизмы льготного кредитования для компаний до конца 2020 года.

Совместное обращение подготовили Russian Event Marketing Association (REMA), Московская ассоциация предпринимателей (МАП), Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ), Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), Ассоциация компаний по техническому обеспечению мероприятий (АКТОМ), а также Ассоциация кейтерингов и банкетных служб (АКБС).

По оценке коммуникационной группы , в мире уже отменено или перенесено 813 мероприятий самого разного уровня и разной отраслевой направленности. В Москве указом мэра Сергея Собянина запретили проводить массовые мероприятия с участием более 50 человек. Участники российского рынка ивент-маркетинга оценивают убытки в 10−20 млрд руб.