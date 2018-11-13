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Власти передумали выделять 1 млрд рублей на рекламу налога для самозанятых

13.11.2018 в 11:35

Специальные рекламные кампании заменят разъяснениями о важности соблюдения закона

Depositphotos

Правительство РФ отозвало поправку в проект бюджета на 2019−2021 годы, которая предполагала выделение 1,045 млрд рублей на популяризацию законопроекта о самозанятых, сообщает «Интерфакс».

Поправка, подготовленная Минэкономразвития, предполагала выделение в 2019 году 215 млн рублей, в 2020 году — 430 млн рублей и в 2021 году — 400 млн рублей на проведение федеральной информационной кампании по популяризации института самозанятых в интернете, разъяснение особенностей налогового режима, информирование об IT-платформе.

«Мы исходили из того, что режим самозанятых — это принципиально новый режим, которого до этого не было в отечественном законодательстве, это абсолютно новая сущность, и для того, чтобы сейчас стимулировать вхождение граждан в наш новый режим работы, необходимо проведение специальных разъяснительных мероприятий», — пояснил замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин.

Депутаты предложили информировать граждан о налоге на самозанятых с помощью государственных СМИ. Основная мысль, которую хотят донести власти до граждан — это важность соблюдения закона при упрощенном и льготном режиме, чем нахождение «в зоне риска».

В итоге поправка о выделении средств на популяризацию режима самозанятых была отозвана, а средства планируют направить на решение проблем малого бизнеса. Например, через внесение взноса в капитал «Федеральной корпорации по развитию малого бизнеса» («Корпорация МСП»).

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