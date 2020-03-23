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23.03.2020 в 12:45

Власти России будут отслеживать контактировавших с больными коронавирусом через смартфоны

Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи разработать специальную систему

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Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи РФ до 27 марта создать систему отслеживания граждан, которые контактировали с зараженными коронавирусом, сообщается на сайте кабинета министров. Она будет базироваться на данных геолокации гаджетов, которые собирают сотовые операторы.

В случае необходимости система будет присылать гражданину оповещение о том, что он контактировал с человеком, зараженным вирусом нового типа. Также она будет информировать о необходимости самоизоляции. Данные будут отправляться в оперативные штабы субъектов РФ.

С середины марта аналогичные меры для борьбы с распространением Covid-19 предпринимает служба безопасности Израиля ШАБАК. Руководитель службы Надав Аргаман пообещал использовать эту технологию исключительно для отслеживания зараженных людей.

Ранее стало известно, что Google, Facebook и другие технологические компании ведут переговоры с правительством США о возможности передавать данные геолокации пользователей. Это тоже должно помочь отследить распространение коронавируса нового типа.

Коронавирус Пандемия
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