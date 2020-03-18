Google и Facebook передадут данные геолокации людей властям США для борьбы с коронавирусом

Google, Facebook и другие технологические компании ведут переговоры с правительством США о возможности передавать данные геолокации пользователей. Это должно помочь отследить распространение коронавируса нового типа, пишет Business Insider.

Компании будут предоставлять властям информацию о местоположении людей, опираясь на данные их смартфонов и приложений. Согласно источникам издания Washington Post, в руки чиновников будут попадать анонимные обезличенные данные. По ним можно будет судить о распространении вируса в стране, а также изучить, насколько помогает социальное дистанцирование в борьбе с продвижением эпидемии.

Этот план был озвучен после нескольких встреч глав компаний с представителями Белого дома. Опережая возражения тех, кто опасается за конфиденциальность, технологические гиганты обещают, что анонимность данных не позволит правительству следить за передвижениями конкретных отдельных людей.

В США зарегистрировано уже свыше 5 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Президент страны Дональд Трамп издал указ, согласно которому запрещено собираться группами по 10 и более человек.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор готов блокировать и лишать СМИ лицензии за распространение ложной информации о коронавирусе.