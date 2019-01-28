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28.01.2019 в 17:45

Владимир Моторин сменил The Bell на Forbes

У интернет-версии журнала появится новый шеф-редактор

Владимир Моторин. Фото с сайта The Bell

Владимир Моторин назначен шеф-редактором сайта Forbes. Он займет место Александра Воротилова, который покинул редакцию. Моторин приступит к своим обязанностям с 1 февраля, сообщает RNS.

Журналист уже работал в Forbes заместителем шеф-редактора сайта, но ушел оттуда в ноябре 2013 года вместе с Елизаветой Осетинской. После этого он кратковременно возглавлял сайт информагентства «Интерфакс», но в декабре 2013 года снова присоединился к команде Осетинской в РБК. Он был назначен заместителем главного редактора холдинга. В 2016 году Моторин покинул из РБК вместе с Осетинской и устроился шеф-редактором сайта телеканала «Дождь». Весной 2018 года присоединился к очередному проекту Осетинской и стал шеф-редактором издания The Bell.

Напомним, в прошлом году у российской версии Forbes сменился владелец. Бизнесмен Магомед Мусаев выкупил журнал у Александра Федотова, после чего вернул старую команду и сформировал совет ди⁠ректоров, куда в качестве независимого ди⁠ректора вошла и Осетинская. Накануне стало известно об увольнении Натальи Гандуриной, занимавшей должность заместителя гендиректора по коммерции в Forbes Russia. Причиной её ухода назвали реализацию новой стратегии развития журнала, но источники RNS говорили о наличии у медиаменеджера иностранного гражданства.

Forbes Владимир Моторин
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