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25.01.2019 в 15:40

Наталья Гандурина покидает Forbes Russia

Её уход связан со структурными изменениями, вызванными реализацией новой стратегии издания

Наталья Гандурина, занимавшая должность заместителя генерального директора по коммерции в Forbes Russia, покидает издание. Причиной её ухода стала реализация новой стратегии развития журнала, сообщили в пресс-службе компании.

Наталья Гандурина присоединилась к команде Forbes Russia в сентябре 2018 года, сразу после смены собственника издания. Завершив этап аудита и антикризисного управления в конце ноября того же года, Наталья, исполнявшая обязанности генерального директора, перешла на позицию заместителя генерального директора по коммерции.

Эльмар Муртазаев, генеральный директор Forbes Russia:

Несмотря на высокие профессиональные качества и большой опыт Натальи, мы вынуждены завершить с ней сотрудничество. Главная причина — структурные изменения, связанные с реализацией новой стратегии развития Forbes.

Сообщается также, что Эльмар Муртазаев представит бизнес-план реализации стратегии на ближайшие два года на очередном заседании Совета директоров в феврале 2019 года. Новая стратегия развития предполагает мультимедийную трансформацию в коммуникационную платформу для предпринимателей, усиление digital- и event сегментов в доходах и при этом сохранение печатной версии издания.

Напомним, в ноябре новый владелец Forbes Russia Магомед Мусаев объявил о формировании Совета директоров издания. Совет возглавил независимый директор-сооснователь Mail.Ru Group и Grishin Robotics Дмитрий Гришин. В Совет также входят Елизавета Осетинская, Дмитрий Навоша, Эльмар Муртазаев, Василий Сидоров, Николай Мазурин, Николай Усков, Елена Березанская, Магомед Мусаев и Арманжан Байтасов. Комитет по стратегии Forbes Russia возглавляет Булат Столяров.

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