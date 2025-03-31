Владельцы Telegram-каналов обязаны платить 3% с дохода от рекламы независимо от аудитории

Требование нового закона об уплате 3% от дохода с рекламы коснется владельцев Telegram-каналов и блогов независимо от количества подписчиков. Штраф за отказ от уплаты сбора может достигать 500 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Союза юристов-блогеров, заместителя заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА О. Е. Кутафина Елену Гринь.

Она пояснила, что если блогер или автор Telegram-канала распространяет рекламу, он является рекламораспространителем и должен уплатить обязательный трехпроцентный сбор вне зависимости от количества подписчиков. Рекламодатели при этом сбор не платят.

В случае неуплаты рекламного сбора в течение 10 дней с момента получения специального уведомления, будет начата процедура взыскания. Размер штрафов может достигать 500 тыс. руб.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает распространителей онлайн-рекламы, направленной на пользователей из РФ, отчислять в федеральный бюджет 3% дохода за квартал. Поправки вступают в силу с 1 апреля. На прошлой неделе Минцифры представило порядок расчета 3% отчислений за интернет-рекламу.