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31.03.2025 в 07:40

Владельцы Telegram-каналов обязаны платить 3% с дохода от рекламы независимо от аудитории

Штраф будет достигать 500 тысяч рублей

Требование нового закона об уплате 3% от дохода с рекламы коснется владельцев Telegram-каналов и блогов независимо от количества подписчиков. Штраф за отказ от уплаты сбора может достигать 500 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Союза юристов-блогеров, заместителя заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА О. Е. Кутафина Елену Гринь.

Она пояснила, что если блогер или автор Telegram-канала распространяет рекламу, он является рекламораспространителем и должен уплатить обязательный трехпроцентный сбор вне зависимости от количества подписчиков. Рекламодатели при этом сбор не платят.

В случае неуплаты рекламного сбора в течение 10 дней с момента получения специального уведомления, будет начата процедура взыскания. Размер штрафов может достигать 500 тыс. руб.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает распространителей онлайн-рекламы, направленной на пользователей из РФ, отчислять в федеральный бюджет 3% дохода за квартал. Поправки вступают в силу с 1 апреля. На прошлой неделе Минцифры представило порядок расчета 3% отчислений за интернет-рекламу.

Telegram Штрафы Штраф минцифры
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