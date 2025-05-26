Владельцы «Останкинского мясокомбината» вновь задумались о продаже

Владелец «Останкинского мясоперерабатывающего комбината» (бренды «Папа может», «Останкино», «Коровино», «Советское наследие») возобновил переговоры по продаже бизнеса. Заявленная стоимость актива — 50−60 млрд руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, закрыть сделку могут уже летом 2025 года. Возможность купить комбинат изучают агрохолдинг «Таврос», структуры экс-президента УГМК Искандара Махмудова, инвестгруппа «Марафон» и CP Foods. Другой собеседник называет ГАП «Ресурс», «Мираторг» и Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева в числе потенциальных покупателей.

В «Тавросе» и «Марафоне» изданию сообщили, что не рассматривают возможность покупки комбината. В CP Foods, ГАП «Ресурс», «Мираторге» и Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева, агрохолдинге «Просторы» на запрос не ответили.

По словам экспертов, комбинат особенно интересен производителям мяса, испытывающим недостаток в перерабатывающих мощностях. Кроме того, способствовать продаже может наличие линеек известных брендов, вокруг которых уже сформирована группа лояльных потребителей, а также развитые каналы дистрибуции.

При этом эксперты считают сумму завышенной примерно в полтора-два раза. В 2017 году переговоры о продаже предприятия уже велись с CP Foods — подразделением тайского конгломерата CP Group. Однако сделка не состоялась из-за завышенных ценовых ожиданий собственника.