Владельцы кинотеатров требуют от РАО изменить условия сборов

Несколько членов Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), среди которых ИФГ (Москва), «Вега-кино» (Тольятти) и «Синема 63» (Йошкар-Ола), подали иски к Российскому авторскому обществу (РАО) с требованиями заключить с ними договор на новых условиях, пишет «Коммерсант».

Владельцы кинотеатров просят заключить договор об отчислениях в пользу авторов музыки не по типовому образцу, а на предложенных кинотеатрами условиях. Кинотеатры предлагают РАО включить в договор выплаты «только в пользу композиторов и только за произведения, которые имеют статус охраняемых, при этом авторство должно устанавливаться по законам страны, в которой создан кинофильм. Это предполагает исключение произведений, признанных общественным достоянием, или неохраняемых, а также выплат в пользу авторов части музыки к американским фильмам, правами на которую по законодательству США владеют киностудии.

Сергей Пирожков, глава рабочей группы ассоциации по вопросам РАО: При этом я ни в коем случае не призываю кинотеатры бездумно разрывать действующие договоры с РАО. Действия АВК нацелены на формирование правоприменительной практики, мы лишь прошли первые шаги на этом пути.

РАО считает требования кинотеатров о снижении ставки несправедливыми, сумма выплат рассчитывается в процентном соотношении от валового сбора, что соответствует мировой практике и российским законам, настаивает заместитель руководителя управления сбора вознаграждения РАО Наталья Полианчик. По ее словам, кинотеатры требуют освободить их от выплат за кино, произведенное за пределами РФ, но все больше фильмов выпускаются в режиме совместного производства, в том числе с российскими киностудиями, и все больше российских авторов создают музыку по заказу иностранных студий.

Напомним, ранее суд по интеллектуальным правам решил, что американская норма, которая называет киностудии, а не композиторов, владельцами саундтреков к фильмам, позволяет не выплачивать им авторские отчисления. Такое решение было принято по обращению кинотеатра «Премьер-зал «Юго-Западный»» в Екатеринбурге.