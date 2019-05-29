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29.05.2019 в 12:45

Иван Таврин купил сервис ремонта квартир «Сделано»

Проект «Сделано» последние полгода находился в поисках инвестора

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Depositphotos

Предприниматель Иван Таврин, который вместе с Алишером Усмановым создал холдинг ЮТВ, состоящий из телеканалов «Ю», «Муз-ТВ» и Disney, купил 99,9% сервиса ремонта квартир «Сделано», сообщают «Ведомости». Проект принадлежит основателю журнала «Афиша» и института дизайна «Стрелка» Илье Осколкову-Ценципер и архитектору Илье Шаргаеву.

«Сделано» занимается ремонтом квартир «под ключ», у него есть стардатизированные решения с конкретными ценами и сроками. Сколько стоила сделка — неизвестно, имеется информация, что с момента начала работы сервис привлек около $5 млн. Всего он провел 385 ремонтов. Выручка юрлиц сервиса за 2018 год превысила 320 млн рублей. Это в 2,4 раза больше, чем годом ранее, отметил Шаргаев, но, по его словам, «в 2018 году компания была еще планово убыточной».

Таврин является медиаменеджером, раньше работал генеральным директором «МегаФона». ЮТВ принадлежит 75% телевизионного холдинга «СТС медиа». В 2017 году Таврин купил долю Усманова в ЮТВ и приобрел второго по величине в России оператора наружной рекламы — Gallery. Затем он продал «СТС медиа».

Поиск инвесторов велся для того, чтобы нормализовать работу сервиса. Без достаточных финансовых вложений сложно было организовать работу множества специалистов. Сейчас компания входит в рабочий ритм.

ЮТВ Сделано
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