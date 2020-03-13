Владелец «Шоколадницы» купил 35% компании «Фрутти»

Основной владелец группы компании «Шоколадница» Александр Колобов вложился в новый бизнес, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Он приобрел 35% компании «Фрутти», которая производит соки и смузи be true и поставляет их в сети «Азбука вкуса» и «Перекресток».

Стоимость продукции «Фрутти» составляет примерно 139 рублей за бутылочку объемом 250 граммов. Эксперты полагают, что продукт, который позиционируется как здоровое питание, будет обладать высокой рентабельностью, но будет мало пользоваться спросом из-за высокой цены.

Колобов — бенефециар ГК «Шоколадница», которая управляет кофейнями с этим названием, а также сетями «Кофе хауз», «Ваби саби» и развивает по франшизе в России рестораны KFC, Pizza Hut, Max Brenner и Panda Express.

Основным владельцем «Фрутти» с долей 40% издание называет Петра Жукова — сына первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Он является основателем инвестиционного фонда Indigo Capital Partners. Еще 25% в компании принадлежит Артуру Сираканяну — владельцу и гендиректору K Capital, которая управляет несколькими проектами Колобова, включая сети «Шоколадница» и Burger King.

Бизнесмен не стал рассказывать журналистам, сколько стоила сделка, сказав, что ему нравится компания. По данным сервиса Kartoteka.ru, в 2018 году «Фрутти» получила 50,65 млн рублей выручки и 9,26 млн рублей чистой прибыли.

Гендиректор и совладелец Famous Amazing Brands (бренды Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков полагает, что производители напитков могут оцениваться до двух годовых выручек. Это значит, что весь бизнес «Фрутти» может стоить около 100 млн рублей.