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20.08.2023 в 18:15

Владелец Pornhub сменил название

Компания MindGeek теперь называется Aylo

IT-компания MindGeek, которая владеет порносайтом Pornhub, провела корпоративный ребрендинг и сменила название на Aylo, следует из заявления корпорации.

В документе говорится, что решение переименовать компанию было принято в ответ на потребность в новом старте и новой приверженности инновациям, разнообразному и инклюзивному контенту для взрослых, а также безопасности.

Pornhub сменил владельца в марте текущего года. MindGeek, владеющую сайтами для взрослых, купила канадская инвестиционная компания Ethical Capital Partners.

Новый владелец обещал сохранить курс на безопасность, инклюзивность и позитив с помощью инвестиций в «контент мирового уровня».

Pornhub
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