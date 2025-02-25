Владелец IKEA вышел из рейтинга «королей недвижимости» в России

Рейтинг «королей коммерческой недвижимости» в России в 2025 году вновь возглавили многолетние лидеры «Киевская площадь», «Ташир» и «Сафмар». Список покинули четыре многолетних резидента, среди который Ingka Centres, владеющая IKEA, сообщает Forbes.

В топ-10 также вошли Enka, Gleden Invest Group, Riverstretch Trading & Investments, Crocus Group, АФК «Система», Phoenix Property Group и «Адамант».

Рейтинг, кроме владельца IKEA, покинули также «Комплексные инвестиции» Алексея и Юрия Хотиных, Mall Management Group Сергея Гордеева и фонд недвижимости Morgan Stanley.

Общий доход 30 участников рейтинга чуть превысил $7 млрд. Выигравшими остаются владельцы гостиниц: за счет роста внутреннего туризма их доходы за год выросли примерно на 20%. Арендный поток вырос на размер инфляции, то есть примерно на 10% - растут доходы собственников торговых центров. Подорожала аренда как офисной, так и складской недвижимости.

Напомним, Ingka Centres, владеющая магазинами IKEA и торговыми центрами «Мега», продала свою штаб-квартиру в России в 2023 году. До этого компания продала свои заводы в стране, которые производили мебель и материалы для магазинов IKEA.